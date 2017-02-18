Колюшкин: всегда мечтал попробовать силы за рубежом

Защитник “Автодора”сказал, что рассмотрел бы возможность переезда в Европу в случае поступления предложения, а также проанализировал причины маленького числа российских баскетболистов за рубежом.«Как минимум обдумал бы подобное предложение. Меня не испугал бы ни языковой барьер, ни чужая культура. Всегда мечтал попробовать силы за рубежом. Это ведь интересный опыт, мне бы очень хотелось его приобрести.Востребованы ли россияне за рубежом? Мне кажется, дело не в этом. Скорее, проблема в слабом интересе россиян. Думаю, если бы появлялись конкретные предложения из-за рубежа, многие ребята задумались бы. К тому же слишком велик спрос на россиян на внутренней арене», — сказал Колюшкин в интервью «Чемпионату».Полную версию интервью читайте на нашем сайте позже.