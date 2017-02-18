Колюшкин: во время конкурса данков не припас третьего варианта

Защитник «Автодора» Максим Колюшкин рассказал о своём выступлении на конкурсе бросков сверху на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.
«В конце немного устал. Во время конкурса думал, как именно бить. К сожалению, не припас третьего варианта данка. Усталость сказалась сильнее всего, да и времени почти не оставалось. По большей части импровизировал. Раньше, когда был моложе (Смеётся.), участвовал в ростовских данк-контестах. Так что у меня в запасе всегда есть пара трюков. К тому же, у меня был всего день на подготовку (Колюшкин заменил в конкурсе травмированного Вячеслава Зайцева из «Химок». – Прим. «Чемпионата»). В ином случае наверняка выступил бы гораздо лучше», — рассказал Колюшкин в интервью «Чемпионату».
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Напомним, в финале конкурса данков Матча звёзд Лиги ВТБ Колюшкин уступил Янису Тимме из «Зенита».