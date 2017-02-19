Гленн Робинсон выиграл конкурс данков на звёздном уик-энде НБА

Лёгкий форвард «Индиана Пэйсерс» Гленн Робинсон стал победителем конкурса данков в рамках звёздного уик-энда НБА. По итогам первого этапа Робинсон набрал 91 балл (50 за первый данк и 41 за второй) и вместе с лёгким форвардом «Финикс Санс» Дерриком Джонсом (95, 45+50) опередил центрового «Лос-Анджелес Клипперс» ДеАндре Джордана (84, 41+43) и мощного форварда «Орландо Мэджик» Аарона Гордона (72, 38+34).
В финальном этапе Робинсон набрал 94 балла (44+50), а Джонс, использовав три попытки, так и не сумел исполнить первый данк и завершил борьбу с 87 баллами (37+50).
Посмотреть выступление на конкурсе Робинсона можно, перейдя по следующей ссылке.