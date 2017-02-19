Порзингис: приятно показать детям, что долговязые могут быть техничными

Победитель конкурса мастерства в рамках звёздного уик-энда НБА мощный форвард «Нью-Йорк Никс»поделился эмоциями от триумфа.«Приятно, что сумел показать своё мастерство и продемонстрировать детям, что можно быть техничным, даже если ты такой долговязый. Мне кажется, многие высокие дети сейчас начнут работать над навыками игры на периметре глядя – не хочу сказать на меня – но на баскетболистов передней линии, которые умеют действовать глубоко в поле», – передаёт слова Порзингиса ESPN.