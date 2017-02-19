Сильвер: лично я верю, что Земля круглая

Комиссар НБАрассказал о своём отношении к провокационному заявлению разыгрывающего «Кливленд Кавальерс», что планета Земля имеет плоскую форму.«Ирвинг ясно дал мне понять, что попытался спровоцировать реакцию общества своими высказываниями. И по-моему, ему это удалось в полной мере. Он затронул проблему так называемых фейковых новостей, которая стала чрезвычайно актуальной сейчас. И это привело к интересным результатам.Но лично я верю, что Земля круглая», – цитирует Сильвера ESPN.