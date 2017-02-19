Джеймс: у меня с Карри нет принципиального соперничества

Форвард «Кливленд Кавальерс»не видит для себя личных принципиальных соперников в НБА.«У меня нет принципиального соперничества со. Нельзя ставить нашу борьбу в один ряд с противостояниями Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона, университетов Северной Каролины и Дьюка, Огайо Стэйт и Мичигана. Это было бы неуважением к трём перечисленным случаям. У нас было ещё недостаточно битв, и неизвестно, будут ли новые в будущем. Посмотрим, что произойдёт, но пока сравнивать просто невозможно», – цитирует Джеймса ESPN.