Энтони: из-за приглашения на Матч звёзд я потерял деньги и возможность отвлечься

Форвард «Нью-Йорк Никс»признался, что отказался бы от участия в Матче звёзд, если бы имел возможность.«Приглашение на Матч звёзд оказалось не к месту. Мне пришлось отменить запланированный и оплаченный мини-отпуск, а деньги мне уже не вернули. Я хотел немного отвлечься от баскетбола, расслабиться и спокойно оценить свою ситуацию в «Нью-Йорке».Но не могу сказать, что я не рад оказаться на Матче звёзд. В любом случае я могу отдохнуть от проблем в «Никс», – цитирует Энтони ESPN.По правилам НБА здоровый игрок не может отказаться от приглашения на Матч звёзд.