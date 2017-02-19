«Оклахома» и «Клипперс» заинтересованы в Уилсоне Чэндлере

«Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Клипперс» заинтересованы в услугах лёгкого форварда «Денвер Наггетс» Уилсона Чэндлера, сообщает The Vertical.Первоначально руководство «Оклахома-Сити» видело усиление состава в игроке «Сакраменто Кингз» Руди Гэе, однако полученная им травма исключила его из списка целей «Тандер».Действующий контракт Чэндлера с «Денвером» рассчитан ещё на три года. В нынешнем сезоне он принял участие в 50 матчах, набирая по 15,6 очков, собирая по 6,7 подборов и совершая по 2,1 передачи в среднем за игру.