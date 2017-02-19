В. Карасёв: в игре с «НН» игроки «Зенита» боролись сами с собой

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу своего клуба над «Нижним Новгородом» (97:93) в Единой лиге ВТБ.«В этой игре мы больше боролись с собой, своей физической усталостью и моральным опустошением. После матча против ЦСКА прошло всего два дня, да ещё и травмы игроков не дали спокойно завершить матч: у нас Карасёв разбил голову, Лэндри разбили лицо, Пушков подвернул ногу, Тимму опять ударили в плечо. Из-за нехватки ротации вошли в нервную концовку, хотя вели и 15 очков, и 10 по ходу матча.Мы ожидали такую игру, прекрасно понимая, что сложно сыграть так же хорошо, как против ЦСКА. Ребята отрабатывали в защите, хотя и было много невынужденных ошибок на фоне усталости, когда в простых ситуациях сами отдавали мяч. Хорошо, что в этих моментах все возвращались назад, и важнее всего, что мы всё-таки смогли выиграть матч. Сейчас главное – залечить все травмы», — цитирует Карасёва сайт клуба.