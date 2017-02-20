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175 лет назад 2016
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Ватутин: ЦСКА сделает выбор между «ВТБ Ареной» и «Мегаспортом» в 2017 году

20 февраля 2017, понедельник. 00:35. Баскетбол
Президент ЦСКА Андрей Ватутин сказал, что в следующем сезоне клуб может начать проводить матчи Евролиги в зале «ВТБ Арена парк» вместо дворца спорта «Мегаспорт».

«Мы неоднократно встречались с руководством «ВТБ Арена парк» как на уровне топ-менеджеров, так и технических сотрудников. Они интересовались нашими пожеланиями по проектированию арены, наполнению и размеру раздевалок, выбору баскетбольного оборудования и многим другим вопросам. Контакт у нас есть. Но говорить, что мы туда переедем, как только арена будет построена, преждевременно.

Я очень доволен сотрудничеством с «Мегаспортом». Поэтому, скорее всего, это будет очень простая история. Мы посмотрим коммерческие предложения от «ВТБ Арена парк» и «Мегаспорта», сравним их и сделаем выбор. В плане логистики и тот, и другой залы очень удобно расположены. Радует, что появляется конкуренция между площадками. Пять лет назад о таком можно было только мечтать», — цитируют Ватутина «Известия».
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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ПБК ЦСКА Андрей Ватутин
Новости. Баскетбол
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