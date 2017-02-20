Сборная Запада победила Восток в Матче звёзд НБА, Э. Дэвис набрал 52 очка

Сборная Запада одержала победу над Сборной Востока в Матче звёзд НБА. Встреча состоялась в «Смути Кинг-центре» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 192:182 в пользу Запада.Самым результативным игроком у Запада стал форвард «Нью-Орлеан Хорнетс», набравший 52 очка и сделавший 10 подборов. На счету Расселла Уэстбрука из «Оклахома-Сити Тандер» 41 очко, представитель «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант оформил трипл-дабл (21 очко, 10 подборов, 10 передач). В команде Востока 30 очков на счету Янниса Адетокунбо («Милуоки Бакс»), представители «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг набрали 23 и 22 очка соответственно.Отметим, что команды обновили рекорд результативности для Матчей звёзд, набрав на двоих 374 очка. Это на 5 очков больше, чем предыдущее достижение, установленное в 2016 году. Тогда команды на двоих набрали 369 очков, а матч завершился со счётом 196:173 в пользу Запада.