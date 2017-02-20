Джимми Батлер: надеюсь, «Чикаго» не обменяет меня

Форвард «Чикаго Буллз» Джимми Батлер признался, что хочет продолжить выступать за свой нынешний клуб.
«Никто не знает, что случится. Вы никогда не знаете, что принесёт вам предстоящий день. Так что я просто посплю и буду надеяться, что проснусь следующим утром.
Переживаю ли я из-за этого? Нет, это никак не беспокоит и не пугает меня. Не пытаюсь сказать, что меня нельзя обменять, просто я не переживаю по этому поводу. Я надеюсь, что меня не обменяют. Но я не могу контролировать это», – приводит слова 27-летнего баскетболиста Yahoo Sports.
Напомним, ранее стало известно, что руководство «Чикаго» может обменять Батлера в «Бостон Селтикс».