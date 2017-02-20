Иванович: причиной победы «Химок» стала хорошая защита в третьей четверти

Главный тренер «Химок»прокомментировал победу своих подопечных над УНИКСом (98:73) в Единой лиге ВТБ.«Очень важная победа для нас. Мы обыграли очень хорошую команду и показали очень хорошую защиту в третьей четверти, что стало причиной победы. Хорошо защищались от пик-н-роллов, а также в ситуациях два на два. УНИКС играет здорово, если навязывает сопернику свой ритм, но мы показали отличную защиту и прессинг против Колома по всей площадке, что очень важно», — приводит слова Ивановича сайт клуба.