Швед: матч с УНИКСом «Химкам» удался

Атакующий защитник «Химок»прокомментировал победу своей команды над УНИКСом (98:73) в Единой лиге ВТБ.«Задача была выиграть. Первую половину играли на равных, а затем мы ушли вперёд. Хотели победить и готовились к этому, в третьей четверти совершили резкий рывок, после чего всей командой не позволили УНИКСу вернуться в игру.Забивали открытые мячи, хорошо защищались, особенно во второй половине, когда соперник забил намного меньше, чем в первой. Хорошо двигали мяч в нападении. Думаю, этот матч нам удался», — приводит слова Шведа сайт «Химок».