Антипов: главный диагноз УНИКСа – упущения в защите

Форвард УНИКСапрокомментировал поражение от «Химок» (73:98) в Единой лиге ВТБ.«Может быть, мы и забили сегодня немало, 73 очка, но пропускать 98 очков — это очень много. Не собираюсь оправдываться, иначе буду выглядеть глупым и виноватым, но в защите мы играли плохо. Наверное, это главный вывод по игре. Можно, конечно, сказать, что Алексею Шведу нужно было уделить больше внимания, он очень хорошо попадает, с очень высоким процентом. Не думаю, что мы случайно в двух матчах подряд – сегодня и в прошлом туре в Нижнем Новгороде — пропустили по 98 очков. Где-то мы упускаем или недорабатываем.Главный диагноз – упущения в защите. И не сказал бы, что у нас были проблемы в ротации. У нас играли девять человек, это не наш случай», — приводит слова Антипова официальный сайт казанского клуба.