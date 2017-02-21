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175 лет назад
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НБА представила мини-фильм о Матче звёзд в Нью-Орлеане
21 февраля 2017, вторник. 09:57.
Баскетбол
НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам Матча звёзд в Нью-Орлеане.
Напомним, что этот Матч звёзд стал
самым результативным в истории
. Звание самого ценного игрока встречи получил форвард «Нью-Орлеан Пеликанс»
Энтони Дэвис
,
набравший 52 очка
Видео доступно на официальном канале НБА на YouTube
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Нью-Орлеан Пеликанс
Энтони Дэвис
Матч звёзд НБА
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Новости. Баскетбол
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