Шушаков: подписали Каллахана, чтобы добавить разнообразия в задней линии

Главный тренер баскетбольного клуба «Парма» Вячеслав Шушаков прокомментировал подписание контракта с американским защитником Джорданом Каллаханом.
«Каллахана взяли усилить позицию 1-2, хотим добавить разнообразия в задней линии, искали игрока с умением атаковать и создавать моменты в нападении для партнёров! Желаю ему скорее влиться в коллектив», – приводит слова Шушакова официальный сайт «Пармы».
Напомним, что сезон-2016/17 Каллахан начинал в составе польской «Розы Радом». В чемпионате Польши и баскетбольной Лиге чемпионов Джордан набирал в среднем по 12,7 очка и 11,4 очка соответственно.