Гарнетт: мне нравится обучать, но не тренировать

Экс-игрок НБАв интервью своему бывшему тренерупризнался, что не планирует начинать тренерскую карьеру.«Сидел ли я и думал о том, чего достиг за свою карьеру? Да. Но более важно, что я думаю о тех людях, которые помогали мне. Я бы не достиг всего без тебя, Сэма Митчелла, Флипа Сондерса, Дока Риверса, многих людей в Бостоне.Стану ли я тренером? Мне нравится обучать, но не тренировать», – приводит слова Гарнетта The Score.Напомним, что Кевин закончил карьеру в 2016 году.