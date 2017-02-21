М. Джонсон: вернуться в «Лейкерс» в качестве президента — это исполнение мечты

Легендарный баскетболист НБАпрокомментировал своё назначение на пост президента по баскетбольным операциям «Лос-Анджелес Лейкерс».«Вернуться в „Лейкерс“ в качестве президента по баскетбольным операциям и тесно сотрудничать с Джини Бас и семейством Басс – это исполнение мечты. С 1979 года я был частью „Лейкерс“, и я увлечён этой организацией. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы выстроить культуру победителей, как на баскетбольной площадке, так и за её пределами. У нас есть отличный тренер в лице Люка Уолтона и хорошие молодые игроки. Мы будем неустанно работать, чтобы вернуть „Лейкерс“ к чемпионству в НБА», — цитирует Джонсона официальный сайт клуба.