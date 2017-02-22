Колесников: «Автодор» проиграл «Ольденбургу» в первой половине

Атакующий защитник «Автодора»поделился мнением о поражении во втором матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов ФИБА с «Ольденбургом».«Мы проиграли матч в первой половине, когда потеряли концентрацию и позволили разыграться Брайану Квэйлу, который реализовал практически все свои броски. «Ольденбург» играл дома и почувствовал уверенность, поскольку набирал очки из «краски». В заключительном периоде мы стали действовать лучше, поменяли систему защиты, но этого оказалось недостаточно для победы», – цитирует Колесникова официальный сайт клуба.«Автодор» потерпел поражение в гостях 89:98 после того, как на своей площадке выиграл 87:84, и по сумме двух встреч выбыл из дальнейшей борьбы в турнире.