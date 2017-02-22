Кэндайс Уиггинс: 98% игроков женской НБА – гомосексуалистки

Бывшая баскетболистка женской НБАрассказала, почему ей пришлось завершить карьеру в 29 лет.«Моя гетеросексуальная ориентация и готовность отстаивать её не укладывались в рамки лиги. Я бы сказала, что 98% игроков женской НБА – гомосексуалистки. Там принято подавлять любое инакомыслие и действуют особые неписаные правила.Другие баскетболистки постоянно намеренно оскорбляли меня. Меня в жизни никогда не унижали так часто, как во время дебютного сезона. Послание было простым: «Мы хотим, чтобы ты поняла, что не нравишься нам», – цитирует Уиггинс ESPN.