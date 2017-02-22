Тараканов: Теодосич соответствует уровню НБА, я бы на его месте попробовал

Экс-игрок ЦСКА, чемпион мира — 1982, олимпийский чемпион — 1988 в составе сборной СССРпризнался, что на месте защитника «армейцев» Милоша Тедосича попробовал бы свои силы в НБА.«С точки зрения эго и честности перед самим собой я бы попробовал. Потому что после того, как он завершит карьеру, у него всегда будет оставаться вопрос: вот ты был лучшим или одним из лучших в Европе и мире, а в НБА себя не попробовал. А всё остальное, естественно, зависит от самого игрока, как он оценивает ситуацию.НБА вообще сложная тема. Ты можешь заработать деньги и славу, но попасть не в ту команду, и всё пойдет не так. А в том, что он соответствует уровню НБА, у меня и сомнений нет. Конечно, у него есть проблемы с защитой, но она не будет настолько плохой по сравнению с другими представителями НБА, которые выступают там на хорошем уровне. Он показывал все свои умения и в сборной Сербии, и в ЦСКА в тех же выставочных матчах. Я очень хорошо помню матч с «Миннесотой», где он доминировал, набрав 26 очков и отдав большое количество передач. ЦСКА тот матч выиграл.Есть и другие факторы. Например, дадут ли ему те деньги, которые он может получать в Европе. Разговоры о том, что там тяжелее играть, считаю неправдой. В Европе тяжелее расписание, больше перелётов, практически такое же количество игр, но гораздо больше тренировок. Поэтому всё неоднозначно, и это персональное решение каждого конкретного игрока», — рассказал Тараканов в интервью «Чемпионату».