Холден: Теодосичу лучше поступить так, как будет лучше ему самому

Экс-игрок ЦСКА, ставший чемпионом Европы—2007 в составе сборной России, прокомментировал возможный переход защитника «армейцев» Милоша Теодосича в НБА.«Не могу однозначно ответить на данный вопрос. Я не знаю Теодосича лично, поэтому это вроде как и не моё дело. Думаю, Милошу стоит поступить так, как будет лучше ему самому на данном этапе карьеры. Он достиг удивительных высот в Европе, и если теперь хочет поиграть в НБА, то почему бы и нет. В ином случае — продолжит поражать болельщиков в Старом Свете», — отметил Холден в интервью «Чемпионату».