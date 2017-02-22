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Холден: Теодосичу лучше поступить так, как будет лучше ему самому

22 февраля 2017, среда. 19:22. Баскетбол
Экс-игрок ЦСКА Джон Роберт Холден, ставший чемпионом Европы—2007 в составе сборной России, прокомментировал возможный переход защитника «армейцев» Милоша Теодосича в НБА.

«Не могу однозначно ответить на данный вопрос. Я не знаю Теодосича лично, поэтому это вроде как и не моё дело. Думаю, Милошу стоит поступить так, как будет лучше ему самому на данном этапе карьеры. Он достиг удивительных высот в Европе, и если теперь хочет поиграть в НБА, то почему бы и нет. В ином случае — продолжит поражать болельщиков в Старом Свете», — отметил Холден в интервью «Чемпионату».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПБК ЦСКА Джон Роберт Холден Милош Теодосич
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