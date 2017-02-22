«Надежда», УГМК и «Динамо» обыграли соперниц в женской Евролиге

Российские команды «Надежда», УГМК и курское «Динамо» успешно провели свои матчи 14-го тура группового этапа женской Евролиги.«Надежда» в родных стенах переиграла испанскую «Авениду» со счётом 65:62, УГМК удалось добиться крупной победы в домашнем поединке с «Полковице» — 94:57, а «Динамо» в гостях разгромило «Юни Сит» из Венгрии — 84:49.«Надежда» (Россия) — «Авенида» (Испания) — 65:62 (16:16, 13:18, 10:18, 26:10)УГМК (Россия) — «Полковице» (Польша) — 94:57 (21:14, 24:21, 30:10, 19:12)«Юни Сит» (Венгрия) — «Динамо» Курск (Россия) — 49:84 (6:17, 17:22, 11:23, 15:22).