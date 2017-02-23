«Вашингтон» выменял у «Бруклина» Бояна Богдановича

«Вашингтон Уизардс» выменял у «Бруклин Нетс» форвардов Бояна Богдановича и Криса Маккалоха. В обратном направлении проследовали форвард Эндрю Николсон и защитник Маркус Торнтон, также «Нетс» заполучили защищённый пик первого раунда драфта-2017, сообщает официальный сайт «Уизардс».
В нынешнем сезоне Богданович был одним из лидеров «Бруклина», набирая в среднем за игру 14,2 очка и делая 3,6 подбора. Маккалох набирает по 2,5 очка и делает 1,6 подбора за игру. Средние показатели Николсона — 2,5 очка, 1,2 подбора, Торнтона — 6,6 очка и 2,3 подбора.