Де Коло: не могу сказать наверняка, что в ЦСКА я закончу свою карьеру

Защитник ЦСКАрассказал о возможности продолжения карьеры за океаном.«Я продлил контракт на три года, по его окончании мне будет только 32. Кто знает, что случится через три года. НБА у меня не в приоритете, но если ко мне возникнет интерес…Есть ли в моём контракте опция, которая позволяет мне отправится за океан? Нет, такой опции в нём нет.Могу ли я представить, что завершу карьеру в ЦСКА? Не могу сказать наверняка. На протяжении всей карьеры я жил сегодняшним днём, не забегая далеко вперёд. Не стану изменять себе и на этот раз. Поживём – увидим», – передаёт слова де Коло корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.