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Де Коло: не могу сказать наверняка, что в ЦСКА я закончу свою карьеру

23 февраля 2017, четверг. 13:56. Баскетбол
Защитник ЦСКА Нандо де Коло рассказал о возможности продолжения карьеры за океаном.

«Я продлил контракт на три года, по его окончании мне будет только 32. Кто знает, что случится через три года. НБА у меня не в приоритете, но если ко мне возникнет интерес…

Есть ли в моём контракте опция, которая позволяет мне отправится за океан? Нет, такой опции в нём нет.

Могу ли я представить, что завершу карьеру в ЦСКА? Не могу сказать наверняка. На протяжении всей карьеры я жил сегодняшним днём, не забегая далеко вперёд. Не стану изменять себе и на этот раз. Поживём – увидим», – передаёт слова де Коло корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПБК ЦСКА Нандо де Коло
Новости. Баскетбол
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