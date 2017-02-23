Ш. О'Нил: я поступил с Пенни Хардуэем так же, как Дюрант поступил с Уэстбруком

Легендарный экс-баскетболист, который сейчас работает аналитиком на телевидении, сравнил уход форвардаиз «Оклахома-Сити Тандер» в «Голден Стэйт Уорриорз» со своим переходом из «Орландо Мэджик» в «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1996 году.«Я был в похожей ситуации. Я понимаю, через что сейчас проходит Расселл. Я поступил точно так же с Пенни Хардуэем, когда подписал контракт с «Лейкерс». Тогда не чувствовал, что мне нужно позвонить кому-то и рассказать, что я собираюсь сделать. Уверен, что Пенни задело это», – цитирует О'Нила Bleacher Report.