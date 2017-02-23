Ивлев: «Локо» проиграл «Химкам» в первом круге, но теперь у нас другая команда

Форвард «Локомотива-Кубань»дал комментарий к предстоящему матчу Единой лиги ВТБ c «Химками», который состоится 24 февраля в Краснодаре.«Наша победная серия закончилась, но это рано или поздно должно было случиться. Теперь нам нужно не потерять завоеванные позиции и выиграть оставшиеся до конца регулярного чемпионата матчи. После ЦСКА у нас ещё один серьёзный соперник — «Химки», которые располагаются прямо за нами в турнирной таблице. Мы проиграли им в первом круге, но у нас теперь совершенно другая команда.Мы играем дома и должны контролировать ход встречи. Если удастся задать сопернику наш ритм и заставить его играть в наш баскетбол, то всё должно получиться. Мы подробно разбираем «Химки» на тренировках и будем готовы дать отпор», — приводит слова Ивлева официальный сайт клуба.