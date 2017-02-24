35 очков Стивена Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Клипперс»

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке переиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 123:113 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Ключевой в поединке стала третья четверть, которую хозяева, уступая к большому перерыву «-12», выиграли 50:26. Кроме того, «Голден Стэйт» был сильнее в борьбе за подборы — 53-37.Самым результативным игроком встречи с 35 очками стал разыгрывающий победителей. У «Клипперс» отличились защитники атакующий защитник, набравшие по 19 очков.