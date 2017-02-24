Колдуэлл-Поуп и Уокер устроили драматичную дуэль в концовке основного времени

НБА представила ролик, посвящённый драматичной концовке основного времени в матче регулярного чемпионата между «Детройт Пистонс» и «Шарлотт Хорнетс». В течение последней минуты вначале атакующий защитник «Детройта»данком сократил отставание своей команды до одного очка, затем разыгрывающий «Шарлотт»средним броском увеличил перевес до «+3», а после этого Колдуэлл-Поуп трёхочковым перевёл поединок в овертайм.Встреча завершилась победой «Детройта» в дополнительное время со счётом 114:108.