Касспи выбыл на 4-6 недель из-за перелома пальца руки

Лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс»пропустит от четырёх до шести недель из-за перелома большого пальца правой бросковой руки, сообщает ESPN. Игрок получил травму в столкновении с атакующим защитником «Хьюстон Рокетс» Эриком Гордоном в первом же матче за новую команду после обмена из «Сакраменто Кингз».В нынешнем сезоне из-за различных повреждений форвард принял участие только в 22 поединках регулярного чемпионата, набирая по 5,9 очка и совершая по 4,1 подбора за 18 минут в среднем за игру.