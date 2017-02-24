Казинс: никто не ждёт, что «Нью-Орлеан» выиграет титул в первом же матче

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс»прокомментировал дебют в новой команде в проигранном матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс».«Никто не ждёт, что «Нью-Орлеан» выиграет чемпионский титул в первом же матче. Но мы увидели свой потенциал и то, над чем нужно работать. У «Хьюстона» уже есть собственный стиль, а мы пока находимся в поиске своей игры. Это займёт определённое время, но необходимо засучить рукава и работать», – цитирует Казинса ESPN.Встреча завершилась поражением «Пеликанс» со счётом 99:129, а Казинс в ней набрал 27 очков, совершил 14 подборов, отдал 5 передач, совершил 5 перехватов и поставил 4 блок-шота.