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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Эмбиид: мне не понравилось, как «Филадельфия» подавала информацию о моей травме

24 февраля 2017, пятница. 12:32. Баскетбол
Центровой «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид не понимает, почему организация намеренно скрывала от общественности сведения об истинной серьёзности его травмы.

«Мне не понравилось, как «Филадельфия» подавала информацию о моей травме, сообщая, что я могу вот-вот вернуться на площадку. Самому мне сразу сказали, что я выбыл как минимум на две-три недели. Такое впечатление, что руководству хотелось, чтобы моё имя оставалось в центре внимания. Но теперь, когда всем известно, что я пропущу ближайшие четыре матча, я доволен», – цитирует Эмбиида ESPN.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид
Новости. Баскетбол
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