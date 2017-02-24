Эмбиид: мне не понравилось, как «Филадельфия» подавала информацию о моей травме

Центровой «Филадельфия Сиксерс»не понимает, почему организация намеренно скрывала от общественности сведения об истинной серьёзности его травмы.«Мне не понравилось, как «Филадельфия» подавала информацию о моей травме, сообщая, что я могу вот-вот вернуться на площадку. Самому мне сразу сказали, что я выбыл как минимум на две-три недели. Такое впечатление, что руководству хотелось, чтобы моё имя оставалось в центре внимания. Но теперь, когда всем известно, что я пропущу ближайшие четыре матча, я доволен», – цитирует Эмбиида ESPN.