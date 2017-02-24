«Нью-Орлеан» подписал 10-дневный контракт с Джарретом Джеком

«Нью-Орлеан Пеликанс» подписал 10-дневный контракт с разыгрывающим, сообщает известный инсайдер Yahoo! Sports Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».33-летний Джек был выбран на драфте НБА 2005 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». Джек выбыл из строя по ходу сезона-2015/16 из-за разрыва передней крестообразной связки и мениска правого колена и пропустил первую часть нынешнего регулярного чемпионата.Одержав 23 победы в 58 матчах, «пеликанс» занимают 11-е место в Западной конференции.