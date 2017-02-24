Брокхофф: «Локо» позволил «Химкам» поймать ритм и реализовать тяжёлые броски

Форвард «Локомотива-Кубань»прокомментировал поражение от «Химок» со счётом 84:89 в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.«Игра получилась очень тяжёлой, и результат разочаровал. Мы должны были побеждать дома, тем более в игре, которая была важна с точки зрения места в плей-офф. Мы имели возможность победить, но допустили несколько критических ошибок, причём не только в концовке. Позволили им поймать ритм и реализовать тяжёлые броски. В игре было много моментов 50 на 50, когда всё решала какая-то мелочь, забитый бросок. Они поймали уверенность в своих силах, и после этого их было очень трудно остановить. Нам предстоит проделать работу над ошибками.Забивал ли я подобные мячи, как в первой четверти? Конечно, нет, этой мой новый рекорд. Я видел, что оставалось очень мало времени. В таких ситуациях ты просто бросаешь и молишься, чтобы мяч зашёл в кольцо», — передаёт слова Брокхоффа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.