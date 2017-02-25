«Клипперс» могут переехать в Инглвуд

По информации ESPN, владелец «Лос-Анджелес Клипперс»рассматривает возможность переезда клуба в Инглвуд, где строится новый спортивный комплекс усилиями команды НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс».Другим вариантом, который рассматривает Баллмер, является строительство собственной арены в одном из городов Калифорнии.Напомним, что владелец «Клипперс» ранее заявил о желании покинуть «Стэйплс-центр» в 2024 году, когда у клуба закончится текущий договор аренды. Стоит отметить, что «Клипперс» выступает в «Стэйплс-центре» с 1999 года.