Д. Расселл: игроки «Лейкерс» хотят произвести впечатление на Мэджика Джонсона

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс»после крупного поражения в матче регулярного чемпионата НБА от «Оклахома-Сити Тандер» (93:110) поделился мнением о назначениина пост президента клуба.«Сейчас мы пытаемся произвести впечатление. Я могу сравнить это с переходом в новый клуб, когда ты пытаешься впечатлить генерального менеджера своей игрой и поведением вне площадки. Всё изменилось», – приводит слова Расселла ESPN.В поединке с «Тандер» Д'Анджело сыграл 36 минут, собрав коллекцию из 29 очков, 6 результативных передач, 4 подборов и 4 перехватов.