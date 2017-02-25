Макдермотт: играть с Уэстбруком намного лучше, чем против него

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Дуг Макдермотт поделился впечатлениями от первого матча в составе нового клуба.
«Играть с Расселлом Уэстбруком намного лучше, чем против него», – приводит слова Макдермотта ESPN.
В поединке с «Лос-Анджелес Лейкерс» (110:93) форвард провёл на паркете 19 минут, набрав 8 очков и собрав 4 подбора.
Напомним, что перед дедлайном «Чикаго Буллз» обменял Макдермотта вместе с Таджем Гибсоном и выбором во втором раунде драфта на Кэмерона Пэйна, Энтони Морроу, а также Жоффри Ловерня.