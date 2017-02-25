«Голден Стэйт» недоволен регулярным появлением Макги в подборках курьёзов О'Нила

«Голден Стэйт Уорриорз» обратился в компанию Turner Sports, чтобы обсудить регулярное появление центровогов подборках курьёзных эпизодов, сообщает ESPN. Эта рубрика постоянно выходит в рамках популярной передачи Inside the NBA, а моменты для неё отбирает экс-игрок лиги, который не скрывает особо пристрастного отношения к Макги и посвящает ему целые выпуски. В «Голден Стэйт» считают, что таким образом их игрок умышленно подаётся в негативном свете, что причиняет незаслуженный ущерб его репутации.