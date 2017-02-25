В.Карасёв: игра с «Енисеем» хороша для «Зенита» перед матчами с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу своей команды над «Енисеем» (94:78).«Раннее начало матча для нас было непривычно, и перед игрой нужно было настроить ребят, разбудить их. Как ты не пытаешься донести до игроков, что нет слабых или сильных соперников, настрой всё равно виден. Например, на ЦСКА или «Локомотив» никого настраивать не надо, но сейчас была совершенно другая история.Старт игры у нас не получился, но затем мы хорошо отыграли в защите, повели „+18“, но во второй половине была фаза расслабления, Карасёв, Тимма и Маркович получили по три-четыре фола, и нужно было делать вынужденные замены. Несмотря на это, мы сумели довести встречу до победы, хотя это был далеко не лучший наш матч. Может, перед играми с «Локомотивом» это даже лучше, чем если бы у нас всё было идеально. Сегодня у нас были серьёзные трудности с процентом попаданий, но, надеюсь, что мы сможем это исправить», — цитирует Карасёва сайт клуба.