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Защитник ЦСКА де Коло признан MVP 23 тура Евролиги
25 февраля 2017, суббота. 16:35.
Баскетбол
Атакующий защитник ЦСКА
Нандо де Коло
признан самым ценным игроком 23 тура регулярного первенства Евролиги. В матче с «Маккаби» де Коло набрал 29 очков и добился рейтинга эффективности 35, что помогло его команде победить —
93:81
.
Видео доступно на
официальном канале Евролиги
в YouTube.
Источник:
Официальный сайт Евролиги
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Теги
ПБК ЦСКА
Нандо де Коло
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Новости. Баскетбол
25 февраля 2017, суббота
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