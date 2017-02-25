Анциферов: минимальное поражение — это удар по самолюбию

Главный тренер «Автодора»прокомментировал поражение своей команды в матче с «Астаной» в Единой лиге ВТБ (78:79).«Очень сложный матч. Мы настраивались на победу, и игра должна была быть нашей. К сожалению, кто-то перегорел, кто-то не смог сыграть в свою силу. Будем разбираться. Во второй половине нам удалось перехватить инициативу, но соперники своими удачными действиями похоронили все наши усилия. Поражение с разницей в одно очко на последних секундах — всегда удар по самолюбию. Но мы должны идти вперёд. Не повезло. Необходимо найти свою быструю игру, которую мы, к сожалению, потеряли. Благодарю болельщиков за поддержку», — цитирует Анциферова официальный сайт саратовского клуба.