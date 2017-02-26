К. Томпсон: надеюсь, «Голден Стэйт» будет выходить в плей-офф всю мою карьеру

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз»выразил восторг тем, что его команда пятый год подряд обеспечила себе место в плей-офф.«Это невероятное достижение, и я им очень горжусь. В мой дебютный сезон в НБА «Голден Стэйт» впервые вышел в плей-офф с 2007 года. А до этого, кажется, мы продолжали борьбу после регулярного чемпионата в 1994-м. Поэтому пять попаданий в плей-офф кряду – это выдающийся результат. Надеюсь, мы сможем продолжать эту серию до завершения моей карьеры», – цитирует Томпсона ESPN.