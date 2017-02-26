Корвер вошёл в топ-5 в истории НБА по количеству точных трёхочковых

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс», реализовав четыре трёхочковых в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз», довёл их общее количество в карьере до 2 014 (два в среднем за игру). Таким образом, он обогнал одновременно Винса Картера и Джамала Кроуфорда и вышел на пятое место в истории НБА по этому показателю.Теперь впереди 35-летнего Корвера, проводящего 14-й сезон в лиге, остаются только Пол Пирс (2 138 дальних попаданий), Джейсон Терри (2 213), Реджи Миллер (2 560) и Рэй Аллен (2 973).