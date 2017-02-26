Е. Пашутин: с ЦСКА УНИКС должен играть от защиты и действовать умно

Главный тренер УНИКСанакануне матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА поделился мнением о необходимых для успеха составляющих командной игры.«ЦСКА – лидер чемпионата. Все наши ребята настроены на поединок. Задача УНИКСа – контролировать ход матча, играть от защиты. В нападении двигать мяч и действовать умно», – цитирует Пашутина официальный сайт клуба.На данный момент ЦСКА в регулярном чемпионате занимает первое место, а УНИКС – шестое. Во встрече первого круга «армейцы» выиграли в гостях со счётом 105:91.