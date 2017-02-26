Лэнгфорд: на этот раз постараюсь сдержать эмоции в матче с ЦСКА

Атакующий защитник УНИКСас особым настроем подходит к поединку регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.«Матчи с ЦСКА всегда получаются особенными. В прошлом сезоне мы встречались в финале, здорово сражались, но уступили им. Вообще, я считаю, что для любой команды в Единой лиге поединок против ЦСКА особенный, потому что они побеждают каждый год. Каждый матч против них – возможность доказать, что ты также находишься на высочайшем уровне. В прошлой игре я не смог сдержать свои эмоции, но в следующий раз, когда мы выйдем против них, я буду вести себя совсем иначе», – передаёт слова Лэнгфорда корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.