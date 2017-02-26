Тимма: надеюсь, моя мечта играть в Евролиге скоро осуществится

Капитан «Зенита»оценил изменения в команде по сравнению с прошлым сезоном.«В том году у нас был очень хороший коллектив. Не зря мы добрались до полуфинала Единой лиги и навязали борьбу УНИКСу. В этом сезоне мы играем немного в другой баскетбол. В команде появились два новых ролевых игрока — Сергей Карасёв и Стефан Маркович. Такие баскетболисты могли бы играть в любом топ-клубе Европы. Надеюсь, что мы достигнем ещё более высоких показателей, чем в прошлом сезоне. Всё зависит исключительно от нас. Моя мечта — играть в Евролиге, и я надеюсь, что она скоро осуществится», — приводят слова Тиммы «Известия».