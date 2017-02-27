Трипл-дабл с 41 очком Уэстбрука принёс «Оклахоме» победу над «Нью-Орлеаном»

«Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Чизпик Энерджи-Арене» в Оклахома-Сити и завершилась со счётом 118:110 в пользу хозяев.
Очередным трипл-даблом в составе «Оклахома-Сити» отметился Расселл Уэстбрук, на счету которого 41 очко, 11 подборов и 11 передач. Ещё 20 очков в активе Энеса Кантера, Виктор Адамс оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов. За «Нью-Орлеан» 38 очков набрал Энтони Дэвис, дабл-дабл в активе Демаркуса Казинса — 31 очко и 10 подборов.