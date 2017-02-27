«Клипперс» в ОТ вырвал победу у «Шарлотт», Гриффин набрал 43 очка, К. Уокер — 34

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал непростую победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась в овертайме со счётом 124:121 в пользу хозяев.Самым результативным в составе «Клипперс» стал, на счету которого 43 очка и 10 подборов. Джей Джей Редик набрал 22 очка, Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 20 очков и 19 подборов, Крис Пол записал в свой актив 15 очков и 17 передач. В составе «Хорнетс» 34 очка набрал, 31 в активе Николя Батюма.