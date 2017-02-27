Кьюбан: травмы вынудили «Даллас» изменить стратегию на этот сезон

Владелец «Даллас Маверикс»рассказал об обменах клуба, которые были совершены в этом году.«Нашей целью всегда будет чемпионский титул. В этом сезоне мы не играли достаточно хорошо, чтобы попасть в плей-офф. Мы хотели бы оставить и Дерона, и Эндрю, но теперь мы будем выпускать на площадку молодых игроков.Травмы вынудили нас изменить стратегию. Мы добавили в команду Нерленса, и теперь этот сезон больше не кажется таким ужасным. Я думаю, сейчас у нас есть фундамент, на основе которого мы сможем построить отличную команду», – приводит слова Кьюбана ESPN.